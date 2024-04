Bombetrussel stenger ned Norges nasjonalforsamling

En bombetrussel førte til at politiet stengte ned Norges nasjonalforsamling. En anonym bruker advarte om å ikke gå til Stortinget klokken 10 i morgen. Sikkerhetssjefen ved Stortinget bekrefter at de fanget opp meldingen fra 4chan.

PST er også kjent med meldingen. Meldingen ser ut til å være inspirert av en gammel post på 4chan som var knyttet til en masseskyting i USA.

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



Aftenposten / 🏆 31. in NO

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Politiet fjerner sperringene rundt Stortinget etter bombetrusselPolitiet har fjernet sperringene rundt Stortinget etter en bombetrussel. De har kontroll på en mistenkt, men det er fortsatt ukjent hvem som fremsatte trusselen. Politiet vurderer nå at det er trygt å ferdes i og rundt Stortinget i Oslo sentrum.

Kilde: btno - 🏆 4. / 63 Les mer »

Dette er en av meldingene som stengte Stortinget«Ikke gå til Stortinget klokken 10 i morgen», skrev en bruker på nettstedet 4Chan tirsdag.

Kilde: btno - 🏆 4. / 63 Les mer »

Norwegian-fly mottok bombetrusselTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Var på vei til Stavanger To fly har snudd etter nød­situasjon og bombetrusselBåde SAS og Norwegian har vært nødt til å sende fly som skulle landet på Sola i Stavanger i retur. Begge har flydd tilbake i retning København.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Norwegian-fly på vei til Sola mottok bombetrusselSiste nytt fra Dagbladet: Et Norwegian-fly som var på vei fra København til Sola måtte torsdag kveld returnere på grunn av en bombetrussel. - Vi kan bekrefte at det har vært e...

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

To fly på vei til Sola måtte snu etter bombetrusselTo fly på vei fra København til Stavanger måtte torsdag kveld returnere på grunn av en bombetrussel.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »