Bombeangrep mot FN-skole i flyktningleiren Jabalia

Bane Nor OVERBEFOLKET: Dette bildet fra 2. november gir et visst inntrykk av hvor mange flyktninger som holder til ved FNs skole i flyktningleiren Jabalia. Her ser vi reaksjonene etter et tidligere bombeangrep.Det palestinske nettstedet Qudsn melder at flere mennesker skal være drept etter et bombeangrep mot FN-skolen Al-Fakhoura i flyktningleiren Jabalia.Al Jazeera skriver også at de har fått meldinger om dette angrepet. Skolen drives av FN-byrået for palestinske flyktninger

. Den huser ifølge Al Jazeera tusenvis av mennesker som har flyktet fra hjemmene sine etter at Israel gikk til krig mot Hamas. Denne flyktningleiren er blitt truffet flere ganger de siste ukene.Al Jazeera skriver i tillegg at et tett befolket nabolag i Gaza by er blitt helt jevnet med jorden. Der letes det nå etter ofre i ruinene. Fredag bombet Israel en ambulanse utenfor det største sykehuset i Gaza by, Shifa. I det angrepet ble minst 15 personer drept og 60 skadet, ifølge Gazas helsemyndigheter.Natt til tirsdag i forrige uke gikk det av en eksplosjon utenfor inngangsdøren til et bolighus i Drøbak. Ifølge TV 2s opplysninger var bomben laget av et bilbatteri. Lederen for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, har ankommet Kyiv, ifølge et medlem av den ukrainske nasjonalforsamlingen.I Venezuela har sikkerhetsstyrker tatt kontroll over et fjerde fengsel der fangene hadde overtatt styringe

:

KLASSEKAMPEN: Flere journalister drept i Gaza enn i Ukraina
Siden 7. oktober har 33 journalister blitt drept i Gaza. Palestinsk journalistlag sier kollegaene i Gaza blir utsatt for dobbelt overgrep.

VGNETT: Stadig flere evakueres fra Gaza, men norske Alaa (23) må bli
Norsk-palestinske Alaa Bader Megdad (23) spør seg hvorfor hun og andre norske fortsatt ikke er på listen over de som evakueres fra Gaza.

NETTAVİSEN: Norsk Folkehjelp fortviler: – Nå er jobben deres å holde seg i live
Flere ansatte får ikke lov til å forlate slagmarken i Gaza.

TV 2 NYHETENE: Norske kjendiser med støtteerklæring til Palestina
Flere kjendiser tar til Instagram torsdag kveld for å be om at bombingen av Gaza stanses.

VGSPORTEN: Israel/Gaza-krigen
En mann ser på ruinene etter israelske luftangrep i Jabalia nær Gaza by onsdag. Foto: Abed Khaled / AP / NTB

VGNETT: Israel/Gaza-krigen
En mann ser på ruinene etter israelske luftangrep i Jabalia nær Gaza by onsdag. Foto: Abed Khaled / AP / NTB

