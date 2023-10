Boligtopper tror på boligprisfall

I slutten av oktober var det 19.800 usolgte boliger i Norge, som er langt høyere enn på samme tid de seneste fem årene, ifølge tall fra Eiendomsverdi.

Kamtsjatka-halvøya ligger nord i Stillehavet og har rundt 160 vulkaner, men bare to av dem er aktive. Kamtsjatkas vulkaner er på Unescos verdensarvliste. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet en ny tilskuddsmodell for friskoler og privatskoler. Modellen innebærer et kutt på 51,5 millioner kroner til friskolene i 2024. Fullt innfaset betyr det et kutt på over 500 millioner kroner.

Regjeringen på sin side mener de kombinerte barne- og ungdomsskolene i dag får uforholdsmessig mye støtte sammenlignet med offentlige skoler. De sier det ligger en grundig vurdering bak kuttet. – Forhandlingene skal fortsette, og jeg har håp om at vi en dag kan signere en avtale som er til fordel for både Australia og våre europeiske venner, sier Farrell videre. headtopics.com

FORSVARSMINISTER: Den russiske forsvarsministeren besøkte forrige uke en russisk kommandopost øst i Ukraina. Nå er han på forsvarsforum i Beijing.Russlands forsvarsminister Sergei Shoigu advarer vesten om at en eskalering av konflikten med Russland i Ukraina kan føre til en «direkte militær konflikt mellom atommakter». Det sa han på forsvarsforumet i Beijing mandag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Shoigu uttalte også at vestlige land har til hensikt å påføre Russland et «strategisk tap» i en «hybrid krig». Han anklager Vesten for å forsøker å utvide konflikten i Ukraina til det sørøstlige Stillehavet i Asia. headtopics.com

