Boligprospektet avslører store mangler og behov for totalrehabilitering

Det er lite som tyder på at objektet fra Statsbygg er utsatt for noen form for oversalg i det detaljerte boligprospektet. – Boligen har vesentlig slitasje med flere tilstandsgrader som store eller alvorlige avvik på rekkverkshøyder, pipeløp, utdaterte våtrom og feil helning på terreng, skriver eiendomsmegler Tegneby & Grønnerød med henvisning til tilstandsrapporten fra i vinter. Det var lokalavisen Budstikka som omtalte saken først.

Se bildegalleri av eiendommen under: Videre påpeker megleren også at det er tegn til mus i boligen - og at det vil være nødvendig å totalrehabilitere hele huset. Det er også påpekt blant annet utett takkonstruksjon, sprekker i pussede veggoverflater, høydeforskjeller i etasjeskiller, slitte innvendige overflater samt innvendig fukt og muggdannels

