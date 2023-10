Boligprisvekst i 2025 forventes i Norge

– Vi tror på en sterk boligprisvekst i 2025, og at boligmarkedet allerede kan snu til våren neste år, selv ved vedvarende høye renter, sier seniorøkonom Sara Midtgaard etter at hun har holdt foredrag på Boligkonferansen i Oslo i regi av Finans Norge og Eiendom Norge.Midtgaard viser til at vi nå går inn i en ny normal med høyere renter over tid, og mindre empiri på en slik situasjon gjør det vanskeligere for økonomer å spå.

over tid vil ha en mindre effekt på boligprisene negativt enn den positive effekten på boligprisene vi så etter finanskrisen, med merPengepolitikk med lave renter, som gjør at folk sitter igjen med med mer penger.På forrige rentemøte uttalte Norges Bank at de «trolig» ville sette opp styringsrenten en gang til, mest sannsynlig i desember. I prognosene ble det også lagt opp til å holde renten på 4,50 gjennom neste år.

2023 har så langt vært blytungt når det kommer til salg av nye boliger og boligbygging. Nyboligsalget falt 38 prosent på landsbasis i september,– Vi tror på en rekyl i 2025, at boligprisene vil ta seg oppover igjen, spesielt drevet av Oslo-markedet, sa Midtgaard på Boligkonferansen. headtopics.com

Hun sier de venter mye av den samme utviklingen vi har hatt de siste to månedene med en videre negativ trend i boligmarkedet.– Det kan nok skje en noe positiv utvikling på våren, slik det vanligvis gjør. Men vi tror vi lander på omtrent nullvekst på slutten av året på grunn av et vedvarende høyt rentenivå, sier hun.

Hun sier at den lave igangsettingen gjør at tilbudssiden blir svak mot slutten av neste år og inn i 2015.Publisert:

