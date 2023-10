Bodø/Glimt herjet med Besiktas: – Kanskje årsbeste

Dermed lever Glimts håp for avansement i turneringen. De gule er à poeng med FC Lugano og tre poeng bak Club Brügge på toppen

– For en kveld for fotball. For en herlig Bodø/Glimt-kveld, fortsatte Semb da innbytter Ulrik Saltnes satte inn 3–0 mot slutten av kampen: – Det kom som lyn fra klar himmel. Jeg ble ganske sjokkert og var dypt uenig. Det sa jeg til Kjetil (Knutsen) også, men vi har 30-pluss gode fotballspillere her, sier Saltnes til Viaplay.– Vi bruker mye tid på å ta ut riktige lag, og hvis jeg skal gå rundt og spørre alle om de er enige når de ikke spiller, blir det tungt.

Spissen var tidvis overlegen mot Glimt-forsvarerne i feltet og fikk enorme sjanser både før og etter pause, men Glimt-keeper Nikita Haikin var lynraskt nede og avverget med to kjemperedninger.I åpningsminuttene var det dog Glimt som gikk rett i strupen på tyrkerne, og gikk i føringen da Grønbæk snappet opp en retur i Besiktas 16-meter. headtopics.com

Innbytter Nino Zugelj brukte under ett minutt på å sette Glimts tredje for kvelden med en lekker chip, men viste seg å være i offside etter en VAR–sjekk.

