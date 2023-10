Bodø/Glimt-bragd: Filleristet Besiktas

I tillegg til de tre målene hadde Bodø/Glimt en annullert scoring ved Nino Zugelj og flere enorme muligheter. Bakerst hadde også Bodø/Glimt-målvakt Nikita Haikin flere viktige redninger.Seieren gjør at Bodø/Glimt er oppe på andreplass i Conference League-gruppen med fire poeng på tre kamper. Club Brugge topper med sju poeng etter 3-1-seieren over Lugano tidligere på kvelden.

– Dette var en ekstremt viktig seier for Bodø/Glimt, for etter tapet hjemme for Club Brügge sist var det kun seier som var godt nok i kveld, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

