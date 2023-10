Bodø/Glimt - Beşiktaş 3-1 (1-0)

Bodø/Glimt - Besiktas 3-1 (1-0) Kjetil Knutsens menn hadde kniven på strupen før kveldens oppgjør. Med tap ville laget stå med ett fattig poeng etter tre kamper, men nå lever sluttspillhåpet i aller høyeste grad.. Etter tre kamper ligger Bodø/Glimt på en andreplass på tabellen, og har Conference League-skjebnen i egne hender.. - Kollektivet var glitrende, og enerne i laget sto fram.

Jeg ble sjokkert, og er dypt uenig. Det sa jeg til Kjetil også. Vi har 30 pluss gode spillere, så det er naturlig at vi rullerer, men her var jeg dypt uenig, sier Saltnes i et intervju med Viaplay.. Treneren tar kritikken med knusende ro:. - Vi bruker mye tid på å ta ut riktig lag, og skulle jeg ha gått rundt og spurt alle spillerne om de er fornøyd når de ikke spiller, så hadde det blitt tungt.

