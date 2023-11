Bodø-drapssak fra 2010 skal gjenopptas

Det var den drapsdømte mannen som i 2020 selv begjærte saken gjenopptatt etter det nye vitnet meldte seg. Han har sonet ferdig en elleve år lang fengselsstraff.– Jeg tror ingen kan forestille seg hvor ødeleggende det er for et menneske å måtte sone elleve år av livet sitt i fengsel for noe man ikke har gjort. Det skal ikke skje i en rettsstat som Norge, sier mannens advokat, Tom Barth Hofstad, en uttalelse til NTB.

– Vi håper nå påtalemyndigheten og domstolen raskt behandler denne saken, slik at min klient kan få avsluttet dette tragiske kapitelet i sitt liv på en verdig måte, sier forsvareren videre. Det var natt til 6. juli i 2010 at politiet fikk melding om at en person blødde kraftig utenfor en leilighet på Mørkved utenfor Bodø sentrum. En time senere ble Ole Aamodt erklært død på stedet, med flere knivstikk i kroppen. Neste morgen ble hans 56 år gamle husvert og venn pågrepet og siktet for drap.

Mannen har innrømmet å ha stukket Aamodt i låret, men har nektet straffskyld og hevdet han handlet i nødverge. Avgjørelsen i Gjenopptakelseskommisjonen var ikke enstemmig, og én av de fem medlemmene motsatte seg en gjenåpning.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Drapssak i Bodø fra 2010 gjenopptasTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

NETTAVISEN: En drapssak i Bodø fra 2010 skal gjenopptasDet melder NRK.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: NRK: 13 år gammel drapssak gjenopptasSiste nytt fra Dagbladet: En drapssak i Bodø fra 2010 skal gjenopptas, melder NRK....

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

VGNETT: Svakeste oppmøte på over ti år: – Det tristeste jeg har settDet var glissent på tribunen på Aker Stadion i toppkampen mellom Molde og Tromsø. Det har ikke vært færre til stede på en Molde-hjemmekamp siden 2010.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: 1. Nord-Norge, 2. Nord-NorgeBodø/Glimt topper Eliteserien foran Tromsø. Og slik kan det ende. Da skrur vi tida tilbake til 1972.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

DN_NO: Verdens beste oster brennes opp i fjernvarmeanleggVerdens beste oster brennes opp i fjernvarmeanlegg

Kilde: DN_no | Les mer ⮕