Bobil overtent i Alver – Brann slukket

Nødetatene er på stedet etter melding om brann i en bobil i Ådlandsvegen i Alver. Bobilen er overtent. Det var tjukk røyk på stedet.

Bobilen skal stå anslagsvis 10 til 20 meter fra en bygning. Det skal ha vært to personer på adressen, en mann og en kvinne i 60-årene. – Det er folk på adressen som meldte ifra om dette her, og underveis i samtalen så smittet det over på en personbil som har tatt fyr i tillegg, sier vaktkommandør Håkon Myking ved 110 sentralen.– Det brannvesenet melder nå er at det ikke skal være spredningsfare til hus, og at de er litt usikker på om gassflaskene i bobilen har eksplodert, sier Myking.– Vi vil prøve å slukke brannen, men det brenner godt.

