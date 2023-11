BMW X7: Litt brukt - da kan du spare 600.000 kroner

Men det koster: Nærmere bestemt fra 1,6 millioner. Og alle som har kjøpt tysk premiumbil av dette kaliberet vet at «fra» her er et nøkkelord. Det blir fort flere hundre tusen kroner i ekstrautstyr, før du er helt i mål.Men da hjelper det naturligvis at disse bilene også har et solid verditap. Kjøper du to-tre år gammel bil, er det MYE å spare.

Som mange andre nyere biler fra BMW har også denne serviceavtale til 100.000 kilometer. Det betyr at du slipper å bruke penger på servicer med det første. Det er også nybilgaranti igjen, denne gjelder i fem år eller til 200.000 kilometer, det som inntreffer først.TAPER SEG: Biler som BMW X7 har gjerne et voldsomt verditap de første årene. Det gjelder også eksemplaret som nå er til salgs i Bodø.

Med alle seks seter i bruk, blir bagasjeplassen naturlig nok noe begrenset. Men du kan få med relativt mye, selv om du fyller bilen helt opp med passasjerer. Rimeligste X7 på bruktmarkedet nå er forresten to 2019-modeller med henholdsvis 80.0000 og 135.000 kilometer på telleverket. De har prisantydning på strategiske 999.000 kroner.

