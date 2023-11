Blinken: Israel må vise hensyn til sivile

BARN RAMMES: En palestinsk gutt sørger over sine slektninger som ble drept i et israelsk angrep mot byen Rafah på Gazastripen 23. oktober.Etter krigsutbruddet har Gazastripen vært utsatt for massive israelske bombeangrep.Det israelske forsvaret (IDF) opplyser at ni israelske soldater er drept i kamp på Gazastripen.

Kongen av Jordan og USAs president diskuterte felles forpliktelse til å øke hjelpen til sivile på Gazastripen, står det i en uttalelse fra Det hvite hus natt til onsdag norsk tid. Bolivia bryter de diplomatiske båndene til Israel som følge av den israelske krigføringen mot Gazastripen.

Forut for tirsdagens uttalelse fra Bolivia hadde Morales kritisert landets regjering og oppfordret den til å bryte båndene til Israel. Besøket blir Blinkens andre til Israel på kort tid etter at Hamas gikk til angrep mot Israel 7. oktober. Under denne forrige Israel-reisen besøkte han også Jordan, Qatar, Bahrain, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Egypt.

USA hadde før konflikten startet rundt 2500 soldater utstasjonert i Irak og 900 i Syria for å bistå i arbeidet med å holde den ytterliggående islamistgruppa IS nede.En palestinsk tenåringsgutt og en eldre mann ble drept av israelske soldater på den okkuperte Vestbredden tirsdag, opplyser det palestinske helsedepartementet.

Det langtrekkende luftforsvaret - utviklet av den statlige israelske våpenprodusenten Rafael i samarbeid med amerikanske Raytheon - skal være i stand til å skyte ned raketter og fly på opptil 200 kilometers avstand.

