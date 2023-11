Blinken advarer om Hamas' mulige utnyttelse av våpenhvile på Gazastripen

Lørdag ettermiddag hevder USAs utenriksminister, Antony Blinken, at Hamas kan utnytte en eventuell våpenhvile på Gazastripen til å omgruppere seg og utføre nye angrep, ifølge Reuters. Uttalelsen kommer etter at Blinken har hatt møter med ministre fra ulike land i Midtøsten. Nylig stemte derimot 120 land for en FN-resolusjon om umiddelbar våpenhvile på Gaza. Dette for å stanse kamphandlingene som har medført tap av tusenvis av liv på palestinsk side, samt betydelige humanitære lidelser.

For øvrig var Norge det eneste nordiske landet som stemte for resolusjonen

:

