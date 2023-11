Ble svindlet for 1,5 millioner: – Banken løp fra ansvaret

Mistet halvannen million kronerNettavisen møter barna til den svindlede pensjonisten på kontoret til advokatfullmektig Halvard H. Skarpmoen. Nå er det han som har blitt den veiviseren som banken skulle ha vært.Pensjonisten fra Innlandet har vært kunde hos Sparebank1 Lom og Skjåk hele sitt liv. I 2021 ble han utsatt for svindel. Totalt tapte han halvannen million kroner.

Slik ble han lurtDet hele startet i januar 2021. Mannen ble kontaktet av en som utga seg for å være investeringsrådgiver i nederlandske ABN Amro Bank, med tilbud om å hjelpe ham med å investere penger gjennom deres bank.

Svindlerne hadde tatt kontroll med pengene, og misbrukt bankID-en til å tømme bankkontoene hans, og tatt opp forbrukslån i Norwegian Bank. Bank Norwegian har frafalt sitt krav. – Misbruker eldres tillitHvert år blir flere tusen nordmenn lurt av svindlere til å gi fra seg kontrollen over økonomien sin ved å oppgi bankID eller andre elektroniske signaturmetoder.

Finansavtaleloven Her er reglene for hvordan banker skal forholde seg til tilfeller der kunder har blitt utsatt for uautoriserte betalingstransaksjoner.Denne konkrete saken ble behandlet etter den gamle loven, fordi svindelen skjedde før den nye loven trådte i kraft. Den gamle loven er nesten likelydende. Du kan lese den under.

(4) Institusjonen kan kreve at en tredjeperson tilbakebetaler betalingsmidler som vedkommende urettmessig har mottatt som følge av en uautorisert betalingstransaksjon. Tilbakebetalt beløp som overstiger institusjonens tap, skal benyttes til å dekke kundens andel av tapet.

