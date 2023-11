Ble slått og truet med machete

– Vi har funnet macheten det har blitt truet med, og vært i kontakt med den mistenkte gutten, men han er ikke interessert i å møte oss, sier Hausvik.Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Vekter ble truet med pistol: To arrestertTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

NRK HORDALAND: Arne Johannessen konstituert som visepolitimester i Vest politidistriktPolitisjef i Sogn og Fjordane, Arne Johannessen, er konstituert som visepolitimeister for Vest politidistrikt av Justis- og beredskapsdepartementet. Johannessen skal ha stillinga i seks månader frå april av. Etter dette gir han seg i politiet og blir pensjonist.

Kilde: NRK Hordaland | Les mer ⮕

VGNETT: Foreldre tiltalt: Mener barna ble bundet og låst inn i «det kalde rommet»På sosiale medier viste foreldreparet frem et lykkelig familieliv. Når kamera ble slått av, mener påtalemyndigheten at torturen av barna startet.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

BTNO: Koret fra Bergen ble europamester– Det er fantastisk, vi er i ekstase

Kilde: btno | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Emilie Enger Mehl ble grillet om dystre voldstall – får krass kritikk av ListhaugFlere tordnet mot justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen i Debatten tirsdag.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

VGNETT: Ekspert: Sikker på at mistenkt skip ble skygget utenfor NorgeFinsk politi mener at det kinesiske skipet NewNew Polar Bear forårsaket Balticconnector-lekasjen. Dager senere ble skipet skygget utenfor norskekysten, vurderer orlogskaptein og forsker Tor Ivar Strømmen.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕