Ble forlatt av forsikringsselskapet

Det er en torsdagsmorgen i februar 2022. Frokosten er nettopp fortært av pasientene på hjerteavdelingen på sjukehuset Kalnes. Nå er det tid for kaffe. Hjelpepleier Ragnhild Bergenholdt kommer gående ut fra kjøkkenet. I hendene har hun et brett med kaffekopper. Idet hun skal gjennom en skyvedør, går det galt.Alle arbeidsgivere er pliktige til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

Nav godkjente skaden som en yrkesskade, men Bergenholdt fikk likevel ikke hjelp fra forsikringsselskapet KLP. Hun er en av mange som er blitt stående uten erstatning til tross for at hun var forsikret da hun skadet seg på jobb.Bergenholdt søkte om erstatning under yrkesskadeforsikringsloven. Avslaget kom i mars. Forsikringsselskapet KLP mente at det ikke var en arbeidsulykke, fordi «Det er hennes egen fart og bevegelse kombinert med at hun snubler som gjør at hun faller.

I noen tilfeller kan en skade godkjennes gjennom det man kaller «det avdempede ulykkesbegrepet», eksempelvis under arbeid på en spesielt trang plass eller i en vanskelig arbeidsstilling. Det er imidlertid ikke bare i hennes tilfelle at regelverket praktiseres for strengt av forsikringsselskapene, mener advokaten. headtopics.com

I mai 2021 vedtok Stortinget at reglene om yrkessjukdom og yrkesskade må gjennomgås. Regjeringen skriver i Hurdalsplattformen at de vil «Forbedre reglene om yrkesskade og yrkesskadeforsikring.» I mai i år hadde Arbeids- og inkluderingsdepartementet et innspillsmøte med partene i arbeidslivet og ulike interesseorganisasjoner.

Navs godkjenning kan gi rett på tillegg ved uførhet og såkalt menerstatning. Den utbetales månedlig så lenge man lever, eller som en engangssum. Den dekker imidlertid ikke tapt inntekt eller påførte utgifter. Derfor er forsikringen så viktig. headtopics.com

