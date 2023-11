Black Week med opptil 50 prosent rabatt hos Clas Ohlson

Jeg kan knapt huske et eneste kjøp det siste året uten at personen bak disken spør om jeg er medlem, og om ikke jeg vil bli det for å få rabattert pris, skriver Ole Jacob Madsen.Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan Det er mandag morgen i slutten av november. Jeg har hjemmekontor for å forberede semesterets siste foredrag og sluttføre eksamenssensuren til studentene mine.

Ingen av delene er utpreget lystbetont, men hører til pliktene i den tross alt privilegerte stillingen jeg har. Oppgavene krever dog konsentrasjon. Oppmerksomheten min blir imidlertid brått avbrutt av to tekstmeldinger som tikker inn med få minutters mellomrom. Den ene er fra Clas Ohlson. Men det er ikke en svensk kompis som vil ha tak i meg, men varehuskjeden som minner om at Black Week med opptil 50 prosent rabatt er i full gan





Aftenposten » / 🏆 31. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

– Jeg skulle ønske jeg hadde dette tilbudet da jeg var 12Mange ungdommer sliter med stygge blikk og kommentarer fordi de har et utseende som skiller seg ut. Nå kan de få hjelp av et nytt verktøy på nettet.

Kilde: NRK Hordaland - 🏆 5. / 63 Les mer »

Tatt på sengaHopptrener Alexander Stöckl (49) til Dagbladet: - Jeg visste at jeg skulle få noe, men ikke dette.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

Drikkepress: La meg takke nei!Jeg vet når jeg ønsker å takke nei til alkohol. Jeg skulle bare ønske at jeg slapp å alltid forklare hvorfor.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Jeg har blitt en del av en gruppe jeg ikke vil assosieres medJeg utsatte dekkskiftet. Det skulle jeg angre på.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

«Stress» var kreft: - Traumatisk- Det var netter jeg ikke trodde jeg skulle overleve.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

Ole (25) reiser 1200 km i uka for hobbyen sin: – De mener jeg er gærenI sommer fikk 25-åringen et ultimatum som gjorde at han måtte ta et uvanlig valg.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »