«Black November» er i gang – men hvor er alle tilbudene?

Det startet som et stunt i USA for å lokke kundene til butikkene på den inneklemte fredagen etter fridagen Thanksgiving – som alltid er på en torsdag.I kampen om kundene ble tilbudsaktiviteten mange steder utvidet både til hele helgen, og etter hvert hele uka. Og de siste årene har det også vært ganske så vanlig med «Black November» eller «Black Month».

Nye regler skaper utfordring for tilbudNå har november startet, men den observante leser vil trolig merke at det kun er helt minimalt med «Black November»-salg. Årsakene til dette kan være flere. Noe av årsaken kan være tidligere erfaringer med at en hel måneds salg før julesalget kanskje ikke er optimalt.

Men ifølge jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet kan årsaken være en annen: Nye markedsføringsregler som nettopp er innført.– Du må nå vise til den laveste anvendte prisen brukt på en vare de siste 30 dager, sier Iversen.

– En del selskaper har trolig for lav førpris til å lage et godt salg i starten av november, sier han. Eksempel på hva som kan ødeleggeEt godt eksempel finner vi hos prissammenligningstjenesten Prisjakt: En stor, påkostet Samsung-TV ble satt opp 10.000 kroner i pris 1. oktober. Da kunne de kuttet prisen tilbake til utgangspunktet 1. november og vist til denne prisen 1. november, og sagt at du sparte 10.000 kroner.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NETTAVISEN: Nesten en halv million så premieren av «Makta»Så mange nordmenn samlet seg foran TV-skjermen for NRKs nye storsatsing.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: – Jeg tror det handler om frykten for å bli forlattElse Kåss Furuseth tar et oppgjør med sitt liv som ja-menneske i sin nye bok.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Carlsbergs nye toppsjef anklager Russland for å ha stjålet datterselskapTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Store forskjeller: Disse må betale mye mer for nye dekkBiltypen spiller STOR rolle for prisen.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Nye lass med snø på vei: – Man må være forberedtMandag fikk Østlandet snøsjokk. Torsdag kommer en ny leveranse.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DIGI_NO: Apple lanserer nye Mac-maskiner med selskapets egen M3-brikke – så stort er ytelsesløftetKommer med den splitter nye M3-prosessorbrikken.

Kilde: digi_no | Les mer ⮕