Bløffmaker kan bli utvist fra USAs kongress. – Han er en skamplett, mener partifelle.

Republikaneren George Santos granskes for løgn og pengetriks. Han kan bli kastet ut av Kongressen i USA.Han hadde ikke gått på skolen der han sa han hadde vært student. Han hadde ikke hatt fete jobber på Wall Street. Han var ikke jødisk.Mange som vil sove bedre, gjør ting som forsterker problemet, ifølge terapeut. For Mariann Groven (41) var tre grep avgjørende.

TV2SPORT: Får Ruud-støtte: – Han har kommet for å bliLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

TV 2 NYHETENE: Marcus & Martinus: Marcus Gunnarsen: Slik møtte han kjæresten- Hvis jeg skulle møte noen slik, så måtte jeg føle at det var det rette. Og det følte jeg da, forteller en åpenhjertig Marcus Gunnarsen.

VGNETT: Skrekknatten i Steinkjer: – Var redd han skulle gjøre seg noeSTEINKJER (VG) Med solbærsaft og vodka feiret den drapstiltalte mannen (30) og samboeren nybygd garasje. Da kvinnen våknet senere på natten var både varebilen og mannen borte.

BTNO: Nå har han svart granskerne(Åpen for alle lesere)

TV 2 NYHETENE: Siktet for Jonas-drapet - nå er han løslattEn av mennene som politiet har siktet for drapet på Jonas Aarseth Henriksen (30), er løslatt mot politiets vilje.

SPORTEN_COM: Wenger sjokkert over det han ser hos sin tidligere erkerival UnitedOkay, Arsene Wenger har ledet en av Manchester Uniteds største rivaler i nesten to tiår, så mannen er ikke helt nøytral. At franskmannen kan sin fotball, det er udiskutabelt. Det er derfor av interesse - også for Man United-supporterne - å få med seg hva Wenger sa etter Manchester-derbyet.

