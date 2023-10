Bjarte Myrhol: Tar over norsk klubb:

Så gjorde han et kortvarigOg nå tar den tidligere håndballstjernen fatt på en ny rolle:– Siden tre måneder etter at jeg la opp har det vært en stor drøm å bli håndballtrener, forteller Myrhol til TV 2.– Ilden ble tent

– Flere av de tilbudene som har kommet underveis på trenerjobber har jeg avslått med en gang, fordi det har ikke passet med familiens verdier. Jeg hadde jo avskrevet Runar, fordi jeg visste at de hadde et satt trenerteam, forteller Myrhol.

Klubben, i samråd med Gautestad, startet jakten på ny hovedtrener allerede før hans sykefravær. Det var enighet om at 2023/24 kunne bli siste sesong med Gautestad som hovedtrener.Da kontaktet Sandefjord-klubben 41-åringen. headtopics.com

– Jeg tror jeg kan bli ordentlig bra på det. Jeg går inn med selvtillit om at jeg tror jeg kan bli en flink trener. Når du jobber med idrettsfolk, så jobber du stort sett med folk som drømmer om å ville komme opp og fram. Det er utrolig motiverende å jobbe i det miljøet.– Dette er et skup av Runar. Bjarte Myrhol har et fantastisk navn i håndballverden.

MØTES: Bjarte Myrhol møter Sander Sagosen og Christian Berge i Kolstad neste sesong. Foto: Stian Lysberg Solum Runar ligger på en femteplass etter en varierende sesongstart. Laget har vært preget av skader på flere sentrale spillere, men Sandefjords-laget sjokkerte hele Håndball-Norge da de vant mot Kolstad tidligere i høst. headtopics.com

