Bjarne Melgaard forteller om samarbeidet med Odd Nerdrum

Nå er han aktuell med utstillingen «The Serpent» på galleriet Fineart i Oslo, som handler om en massemorder i Bangkok, som også er portrettert i Netflix-serien med samme navn. Bli varslet om siste nytt: Få Nettavisen-appen til iPhone og Android her!

Vold og sexVold, sex og minoriteters rettigheter er det som opptar Melgaard mest, noe som også gjenspeiles i hans kunst. Blant annet har han laget videoen, «All Gym Queens Deserve to Die», som viser en voksen mann som suger på armen til en ett år gammel jente.

- Jeg har alltid vært opptatt av å tøye grenser, alltid vært opptatt av å sette søkelys på ting som overgrep, ting som er mørke i samfunnet. Jeg synes det er merkelig at ikke flere kunstnere tar opp dystre ting i samfunnet, seir Melgaard. Her hyller Melgaard sin genierklærte kunstnerkollega Odd Nerdrum, som han samarbeider med:

«Larger than life» Hos Stavrum & Eikeland snakker Melgaard uten filter, akkurat som kunsten. Der forklarer han inngående om meningen bak sin kunst, hvorfor det ofte erigerte peniser og eksplosjoner av sæd, i bildene hans, og hvorfor han alltid tøyer grensene.Hvor enn Bjarne Melgaard går, ser han ut som en filmstjerne, en «larger than life» person.

Hør flere episoder av «Stavrum & Eikeland» på Spotify eller Apple PodcastsGjester har vært tidligere statsminister i Danmark, Helle Thorning-Schmidt, tidligere statsminister Erna Solberg (H), Ap-leder og nåværende statsminister Jonas Gahr Støre, NRKs Fredrik Solvang, influenser Linnéa Myhre, friidrettspappa Gjert Ingebrigtsen, finanstopp Knut Brundtland, skipsreder Herbjørn Hansson, samt investorer som Jens Ulltveit-Moe, Jan Petter Sissener,...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGSAVISEN: Viking politianmeldt av OddDaglig leder Eirik Bjørnø i Viking bekrefter at Viking er politianmeldt i kjølvannet av kampen i Skien 7. oktober på Skagerak Arena.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Raser mot Benjamin Netanyahu - Alt som førte fram til terrorangrepet er hans skyldTEL AVIV, ISRAEL (TV 2): Mange israelere holder statsministeren ansvarlig for terrorangrepet 7. oktober, og krever hans avgang. - Kritikken vil tilta i styrke, mener norsk ekspert.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Ekstremt glatt – bil havnet i husveggenBare flaks førte til at et uhell på Rødsveien ikke fikk fatale følger.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DBMENINGER: Nakendate tok overraskende vendingSAMMEN: Det er ikke sånn de aller fleste møter kjæresten, men for disse var det å være kliss nakne på programmet «Naked Attraction» som førte dem sammen. Video: Thea Hope/ Rød Løper

Kilde: dbmeninger | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: «Ungkaren»: Måtte oppsøke psykolog etter TV-deltakelseHelene Hima forteller om en tøff tid da hun var med i «Ungkaren».

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕