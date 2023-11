Bitcoin er enkelt – annonse

Økonomisk gevinst er kanskje målet for mange når de investerer i krypto, men for oss er det den banebrytende teknologien bak krypto, med sitt potensiale til å endre verden, som gjør at vi har så stor tro på at krypto er en smart investering for fremtiden. Her er fem gode grunner til å investere i krypto.Visste du at bitcoin blir tatt i bruk raskere enn internett ble på sin tid? Før internett virkelig ble tatt imot av folket var skepsisen stor.

Noe annet som høres ut som fantasi? Pengeoverføringer uten tredjeparter, en bank som tilhører alle, at alle i verden har tilgang til banktjenester, valuta som tilhører alle, lynraske overføringer på tvers av landegrenser, digitale lommebøker, virtuell kunst, virtuelle eiendommer. Blokkjedeteknologi, web3, desentralisert finans og kryptovaluta, altså.

Ikke minst ser vi at flere og flere benytter seg av krypto som investeringsmiddel. Krypto kan være en smart investering for fremtiden hvis man har troen på at det vil komme flere bruksområder og økt brukeradopsjon. I Norge er det allerede 500 000 mennesker som investerer i krypto, og det estimeres at 420 millioner mennesker verden over bruker kryptovaluta. I noen land, som El Salvador og Den sentralafrikanske republikk, er bitcoin en nasjonal valuta.

Vi anbefaler at du enten oppbevarer krypto hos en regulert kryptobørs med gode sikkerhetsrutiner og forsikring mot nettkriminalitet, som for eksempel Firi, eller i det som kalles en “cold wallet”.Bitcoin var den første valutaen man trygt kunne sende og motta over internett uten å være avhengig av tredjeparter, som for eksempel banker. I mai 2010 ble bitcoin brukt til å kjøpe noe for aller første gang – nemlig to pizzaer.

