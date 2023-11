Bisarre scener - salen gapskratter

Video viser hvordan legen stikker en nål inn i skulderleddet og ved hjelp av ultralyd finner forkalkninger og deretter skyller med saltvann. Video: Stefan Moosemayer.Et begravelsesfølge blir vitne til det verst tenkelige da de skal ta farvel. Reporter: Mia Engenes Bratlie. Video: Jam pressFÅR OPPMERKSOMHET: En video fra et travelt market i den colombianske byen Medellín sprer seg på sosiale medier. Video: Jampress.GLATT: Flere fikk problemer på glatta i Oslo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.