Bisarr dødsulykke: - Alle gråt

Den amerikanske ishockeyspilleren Adam Johnson (29), med ei fortid i svenske Malmö og NHL-klubben Pittsburgh Penguins, døde etter en bisarr ulykke under en kamp for britiske Nottingham Panthers lørdag.. Johnson ble truffet i halsen av en skøyte under kampen, da en motstander hevet foten ved et uhell etter en annen duell..

Rundt 8000 publikummere skal ha vært på tribunene.. - Det var i utgangspunktet en skikkelig familieatmosfære … alle gråt, sier Bennett.. Han forteller at barn «gråt ukontrollert» over det de hadde blitt vitne til..

Ishockeyspiller truffet av skøyte i halsen – døde av skadeneDen amerikanske ishockeyspilleren Adam Johnson, med en fortid i svenske Malmö, døde etter en ulykke under en kamp for Nottingham Panthers lørdag. Les mer ⮕

Ishockeyspiller truffet av skøyte i halsen – døde av skadeneDen amerikanske ishockeyspilleren Adam Johnson, med en fortid i svenske Malmö, døde etter en ulykke under en kamp for Nottingham Panthers lørdag. Les mer ⮕

Amerikansk ishockeyspiller truffet av skøyte i halsenLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Harry Maguire, Manchester United'un en iyi forvetini durdurmak için doğru adamPaul Merson, Harry Maguire'ın Manchester City'ye karşı oynayacağı maçın farklı olacağını söylüyor. Maguire'ın gösterdiği performans, onu Manchester United için vazgeçilmez kılıyor. Les mer ⮕

Eksklusive sveitsiske urverk blir tilgjengelig for alleTidligere var sveitsiske urverk kun forbeholdt en anonym overklasse, men nå blir de tilgjengelig for alle. De fleste hadde ikke råd til å kjøpe disse eksklusive klokkene. Les mer ⮕

Alle bør ha rett til å etterlate seg en digital arvIkke bare de velstående. Les mer ⮕