Her skulle selskapet Liholmen biogass produsera biogass, som igjen skulle gje straum. Men no er selskapet konkurs med 13 millionar i gjeld.Det største potensialet er i husdyrgjødsel, biologisk avfall og kloakkslam.Samla har Enova støtta biogassanlegg med 967 millionar kroner sidan 2010.12. oktober var nemleg biogasseventyret over for Liholmen Biogass AS i Båtsfjord i Finnmark.

Med ny teknologi frå leverandøren Antec, som i 2016 fekk pris for ein ny type biogassreaktor, skulle anlegget i Finnmark omdanna både Tidlegare fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) var ein av dei som besøkte anlegget i Finnmark. Han skrytte av bidraget til det grøne skiftet.Trass i støtte på 10,7 millionar frå Enova gjekk det ikkje rundt.Han hevdar leverandøren av reaktoren gav eit inntrykk av å ha eit ferdig produkt, som igjen kunne produsera biogass på berre halvparten av tida som andre leverandørar.

– Å produsera biogass kan fort ta 25 dagar, seier professor John Morken ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet, NBMU på Ås.Roald Knudsen i Liholmen Biogass har tapt store summar på biogass-eventyr i nord. No er han rett og slett forbanna på leverandøren av teknisk utstyr.– For å tena pengar er me avhengige å ha eit produkt å fakturera kundane for. headtopics.com

– Me er kjent med at det var ein høgare teknologisk risiko for fabrikkane på Stord og i Båtsfjord, seier Trond Bratsberg, seniorrådgjevar i Enova.Anlegget i Finnmark er no til sals, ifølgje bustyrar.Her er Sveinung Rotevatn (V), dåverande klima og miljøvernminister på Renevo sitt anlegg på Stord. I midten Etne-ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) og Renevo-gründer Jan Kåre Pedersen.

Han meiner deira teknologi er både er gjennomtenkt og velprøvd, men at bruken stiller krav til operatørane av anlegga og løpande kontroll av produksjonen.Professor Morken ved NTNU seier det kan vera mange årsaker til at det oppstår feil ved biogass-produksjon. headtopics.com

