Bilfører tatt i høy hastighet i Fana

Fredag kveld ble en bilfører målt til en hastighet av 150 kilometer i timen i en 80-sone ved Hop i Fana. Vest politidistrikt skriver på X at førerkortet ble beslaglagt på stedet. Sjåføren kan vente seg en klekkelig bot i tillegg. – En mannlig fører ble tatt i gjennomsnittsmåling, sier operasjonsleder Helge Blindheim i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Han opplyser at sjåføren samtykket til at politiet beslagla førerkortet. Politiet og Utrykningspolitiet holder jevnlige trafikkontroller i bergensområdet, men slike hastigheter er likevel uvanlig. - Det er ikke hver dag vi stanser folk med slik hastighet. Det medfører stor fare og risiko både for føreren og andre, sier operasjonslederen til avisen. Politiet meldte om hendelsen klokken 23.33 fredag kveld.

