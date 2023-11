bilførar fekk førarkortet beslaglagt

– Ho var oppegåande då me kom til staden, men er sendt til Haukeland Universitetssjukehus med lettare skader, seier Listøl. Bilførar, ein mann i 60-åra, har fått førarkortet beslaglagt. Det skal ikkje vere mistanke om køyring i ruspåverka tilstand.

– Det er rutinemessig beslag. Men det var fotgjengarovergang på staden, og ein skal vera særs forsiktig når ein passerer denne som bilist. Me meiner han kan ha brote aktsemdsparagrafen, seier innsatsleiaren.Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål.

