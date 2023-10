Bildrapet i Steinkjer: Tiltalte så brutale videoer for å føle seg bedre

PÅGREPET: Mannen i 30-årene som kjørte den hvite varebilen som kjørte inn i en folkemengde i Steinkjer ble pågrepet etter kort tid. Mandag startet rettssaken mot han. Foto: Håkon Kvam Lyngstad / TV 221 år gamle Sigve Bremset ble drept og to andre skadet da en bil kjørte inn i en folkemengde i Steinkjer natt til 1. påskedag i april.

En overvåkingsvideo viser at en bil kommer kjørende på fortauet, stanser kort foran gruppen, før den gasser på for fullt.OMKOM: 21 år gamle Sigve Bremset var hjemme i Steinkjer på påskeferie, og hadde vært på konsert med venner da han ble påkjørt på et fortau natt til søndag Foto: PrivatIkledd en blå hettegenser og rød bukse inntok likevel tiltalte forsiktig vitneboksen for å forklare seg.

VIDEO VISER PÅKJØRSELEN: I retten ble det vist overvåkningsbilder som dokumenterer at den hvite varebilen kjører inn i en mindre folkemengde i Steinkjer sentrum. Foto: Håkon Kvam Lyngstad / TV 2 Hun spør om han har vært opptatt av trafikkulykker, noe tiltalte bekrefter. Mannen er lenge stille, og har vansker med å svare på aktors spørsmål. headtopics.com

SPURTE OM BILEN: Aktor Kaia Strandjord brukte tid på å spørre om hvorfor tiltalte kjørte bil, når han ble fradømt å gjøre dette i 2018. Foto: Frank Lervik / tV 2– Hvorfor føler du deg bedre etter å ha sett trafikkulykker på nettet?Forsvarer Marstander-Berg tar ordet, og fortsetter å spørre om hvorfor tiltalte ser de brutale videoene.– Er trafikkulykker noe du har sett mye på?– Nei, svarer mannen i 30-årene.

