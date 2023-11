Bilbergingsselskaper: Over 1500 oppdrag under snøkaoset

– Problemet var bare at redningsbilene ikke kom fram. De ble stående fast i trafikken. Dermed blir oppdragene avbestilt, sier Schøyen.Kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i Naf opplyser til NTB at de hjalp 250 medlemmer mandag.

Samme tall for 30 oktober i fjor var 46. Det blir alltid kaos på Østlandet når det første store snøfallet kommer, sier Sødal.– Vi er forberedt på at det vil bli hektisk på torsdag også. Med nok et snøfall i vente oppfordrer vi alle til å tenke seg om før de legger ut med bilen. Har du mulighet til å ta hjemmekontor, er dette en god dag å gjøre det på.

– Det gjaldt dog ikke et relativt stort antall bilister på sommerdekk og som måtte transporteres videre. I tillegg var det en del som måtte ha starthjelp i forbindelse med den første kulda. Selskapet var på jobb gjennom hele natta, men forventer at det vil normalisere seg noe tirsdag og onsdag.

– Vi venter høyt trykk igjen med det varslede snøfallet torsdag. Hvis man ikke må ut på veien, eller fortsatt har sommerdekk, så la bilen stå, oppfordrer Jensen Bay.

