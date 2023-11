Bil henger over skrent i Bergen – brannvesenet på vei

Den amerikanske skuespilleren og filmprodusenten Robert De Niro (80) er saksøkt av sin tidligere assistent, Graham Chase Robinson (41). Tirsdag måtte De Niro selv tre inn i vitneboksen i retten i New York. Der gikk det en kule varmt for 80-åringen, da Robinsons advokat, Andrew Macurdy, skulle liste opp anklagene:De Niro er blant annet kjent fra filmene «Taxi Driver» og «The Irishman», og er aktuell med Martin Scorsece-regisserte «Killers of the Flower Moon».

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har sendt et forslag om et nytt system for styring og finansiering av barnehagesektoren på høring. Foto: Gorm Kallestad / NTB – Vi vil ha et mer fremtidsrettet regelverk som setter barnas behov først. For å lykkes mener vi kommunene må få større mulighet til å utvikle en helhetlig oppvekstpolitikk sammen med både private og kommunale barnehager, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Regjeringen ønsker blant annet å lovfeste at kommunene selv skal beregne og gi driftstilskudd, samt at kommunene kan stille krav ved tildeling av tilskudd. De vil også innføre etableringsgodkjenning for private barnehager. Utenriksdepartementet har i dag sendt melding til norske borgere i Gaza der de ber dem om å vente med dra til grensen til de har fått melding fra departementet.

– Vi fortsetter dette arbeidet. Siden krigen startet har det kommet flere meldinger om at grenseovergangen Rafah skal åpne, skriver departementet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Spiegel: Tyske Shani Louk (22), som ble tatt som gissel av Hamas, er dødTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: BBC: Portugisisk politi har beklaget til McCann-familienTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: NRK: Grindr saksøker norske myndigheterTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Fem arbeidere omkom i ulykke på byggeplass i Hamburg – flere skal være begravet i heissjaktTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Tusenvis av fisk klemt i hjel før avlusingTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Steinkjer-tiltalte erkjenner delvis straffskyldTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕