Biden og Jordans konge diskuterte nødhjelp til palestinerne

Utenriksminister Antony Blinken sa i Senatet tirsdag at Gazas framtid ikke er klar, men at USA og andre land diskuterer ulike muligheter. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTBUSA og andre land studerer en rekke mulige løsninger for Gazastripens framtid hvis Hamas blir fjernet fra makten, sier USAs utenriksminister Antony Blinken.

Blinken mener at det fornuftigste scenarioet på sikt kan være at «en effektiv og gjenoppbygget palestinsk selvstyremyndighet» styrer Gazastripen, men at det er et spørsmål om hvorvidt en slik løsning kan oppnås.

Det hvite hus opplyser i en kommentar at å sende styrker til Gazastripen som del av en fredsbevarende styrke ikke er noe som vurderes eller diskuteres. Vinteren og våren 2021/2022 brant det fire ganger i Rydes lokaler i Bergen. Alle brannene har startet i elsparkesykkelbatterier. Nå vil politiet ilegge selskapet et forelegg på 400.000 kroner.

Lawrence Faucette, her sammen med sin kone Ann, i september, før han fikk operert inn grisehjertet. Foto: Mark Teske / University of Maryland School of Medicine / AP / NTBDen andre personen i verden som fikk transplantert inn et grisehjerte, er død, seks uker etter operasjonen, sier amerikanske leger.

Hans kone Ann sier i en uttalelse via sykehuset han var innlagt på i delstaten Maryland at «han visste at han hadde lite tid igjen blant oss og at dette var hans siste sjanse til å gjøre noe for andre. Han hadde aldri trodd at han kunne overleve så lenge som han gjorde».

