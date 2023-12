Biden lover ny militær-støtte til Ukraina

SNART JUL: Biden sa tirsdag at det ville vært den beste julegave til Russlands president Vladimir Putin kan få, dersom den nye støttepakken ikke blir godkjent.Mens Ukraina kjemper en desperat kamp mot Russland på slagmarken, er det uenighet blant de folkevalgte i USA om hvorvidt de skal fortsette å støtte det krigsherjede landet.Biden lovet å holde seg ved Ukrainas side og gi en ny militær-støtte på 200 millioner dollar.

Republikanere i USA er skeptiske til ytterligere støtte og vil ha innvandringspolitiske tiltak i bytte.USAs president Joe Biden ba Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ikke gi opp håpet, i sitt lands kamp mot Russlands invasjon – da de to lederne møttes i Washington for å diskutere den videre støtten til Kyiv fra USA. – Vi kommer til å holde oss ved din side, sa Biden til Zelenskyj, ifølge nyhetsbyrået Reuters, og kunngjorde samtidig at USA ville gi 200 millioner dollar i en fornyet separat militær-støtte til det krigsherjede lande





