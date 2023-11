Biden ga sponant svar - Det hvite hus måtte klargjøre igjen

Etter uttalelsen har Det hvite hus presisert at Biden refererer til gislene som Hamas tok under terroraksjonen inne i Israel 7. oktober, da 1400 ble drept og mer enn 200 ble tatt som gisler. Det hvite hus understreket igjen at de støtter en såkalt «humanitær pause» for å få inn nødhjelp til palestinerne og at gislene settes fri.

Rosenberg ble ifølge NBC forsøkt hysjet fra andre i salen, men Biden svarte etter at hun sa «jeg skulle ønske at du kunne svare på spørsmålet». – Dette er ekstremt komplisert for israelerne. Jeg kan meget vel forstå følelsene både på palestinsk og israelsk side.

John Kirby, talsmann for Det hvite hus, ble tidligere onsdag sitert på at en «bred, generell våpenhvile» ikke er svaret nå. Han gjentok imidlertid at USA kommer til å fortsette å støtte tanken om en midlertidig stans i kampene for å få nødhjelp inn, for at folk kan komme ut, og at gislene kan slippes fri.

Det er andre gang på under en måned at Det hvite hus har måttet korrigere uttalelser fra presidenten. 21. oktober01.11.2023DEIR AL-BALAH, GAZA/OSLO (VG) En ti år gammel gutt står utmattet foran sykehuset sør i Gaza. Han sier han nettopp har gravd seg selv ut av ruinene av et bygg. Det klarte ingen andre i familien hans.

