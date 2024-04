Beyoncé mottar innovasjonsprisen og imponerer med sin stil

I helga kom albumet som mange har ventet på. Og mandag dukket Beyoncé selv opp under prisutdelingen iHeartRadio Music Awards. Her ble hun hedret med innovasjonsprisen for sin innsats for musikken. Men det er ikke det eneste som har skapt overskrifter. For også 42-åringens stil vekker oppsikt. Den er nemlig helt i tråd med hennes nye sjanger musikkmessig nå, nemlig country. Western-stilen synes å dominerer motebildet nå. Her står blant annet cowboy-hatten sentralt.

Og i front går blant andre Beyoncé. Vintage VersaceHun dukket opp i et nokså legendarisk antrekk da hun mottok prisen mandag, nemlig fra Versaces 1992-kolleksjonen. Den er signert avdøde Gianni Versace, og ble vist på catwalken av Naomi Campbell. Donatella Versace, Giannis søster og kreativ leder ved Versace, hyller stilen. På Instagram har designeren delt et bilde av Beyoncé i antrekket. Til det skriver hun: «Beyoncé, du ser fantastisk ut i Versace»

