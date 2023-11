Betydelig PMI-fall i oktober: – Mange komponenter som trekker ned

– Det er en veldig stor nedgang, med mange komponenter som trekker ned, ikke bare noen få som faller mye. Vi må tilbake til august 2020 for å finne et like lavt nivå samlet sett for de viktigste delindeksene, sier DNB Markets-økonom Kyrre Aamdal.I oktober var det 67 bedrifter som svarte på undersøkelsen, samme antall som i september. Tallene viser nedgang for alle underindekser, utenom indeksen for lager av innkjøpte varer.

Den eneste oppgangen kom altså for indeksen for lager av innkjøpte varer, som steg 0,7 poeng til 46,9 poeng. En høyere lagerindeks forbindes med lavere etterspørsel, og kan dermed ses i sammenheng med den brede nedgangen ellers.Samtidig falt indeksen for leverandørenes leveringstid med 1,4 poeng til 48,7 poeng i oktober, noe som peker mot kortere leveringstider og som igjen er forbundet med lavere aktivitet.

– Undersøkelsen gir ikke svar på hva som ligger bak tallet, men skal vi spekulere kan vi se svake tall internasjonalt i lys av disse tallene. Norsk PMI-indeks har vært overraskende høy den siste tiden, og at den nå kommer ned gir større overenstemmelse med slik det er utenlands, sier Aamdal.Økonomen minner om at det er et begrenset utvalg blant respondentene, som også kan variere fra måned til måned.

