Beskytt barna mot avbrytelser og invadering av privatlivet

Vi kjenner det i oss selv, likevel er det som om vi ikke tar inn over oss at også barna har behov for å bli beskyttet mot avbrytelser og invadering av privatlivet. Jeg har vært bortreist. Én uke på et avsidesliggende sted – et sted man søker seg til for å arbeide. Jeg reiser dit for å lese og skrive, for å tenke lange tanker. Etter noen dager uten kontant stimulering utenfra, begynner det å boble på innsiden.

Den kreative tenkningen får rom, i fraværet av konstant aktivitet rundt meg, oppstår det aktivitet på innsiden. Arbeidsro er den største luksusen jeg kan unne meg

:

