Bernt Hagtvet: Hvordan kan demokratiet utdypes og bli mer drøftende?

eg forslår at vi viser hvor maktesløs denne tradisjonen er stilt overfor myndige borgere med respekt for vitenskap og argumenter. Et sted å begynne er Stortingets demokratihøringer, skriver Bernt Hagtvet.Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordanDahle nevner borgerpaneler for å bringe inn flere velgere enn de som er opptatt av demokratiet fra før.

Jeg finner oppmuntring i kollega James Fishkins bok «When the People Speak. Deliberative Democracy and Public Consultation» (Oxford 2009). Fishkins poeng er nettopp å gjøre de grunnleggende problemer i politikken gjenstand for en grundigere behandling.

Det er mye å ta av. For eksempel finanselitenes adferd totalt utenfor ethvert demokratisk innsyn, med enorme inntektsforskjeller til følge. Eller forbrukersamfunnets ville ferd mot sin egen grav. Eller manglende velgeroppslutning og passivitet fra vanlige folks side. headtopics.com

Ingen sier dette er enkle spørsmål. Men Fishkin foreslår institusjoner som gjør oss kollektivt klokere, for eksempel at eksperter kan single ut temaer og dilemmaer til deliberasjon, og at representative paneler av folk så møtes offentlig regionalt for debatter.

Poenget er å tro på allmenn dømmekraft, vilje til forståelse og evne til å se sine egne synspunkter utenfra. Er dette en illusorisk idé? Ja vel, da er det bare å gi den sterke mann og Platon rett. Sistnevnte mente at bare filosofkonger som hadde hele sannheten for øye, kunne styre et uregjerlig folk. Dette er motiver som i ulike former har hjemsøkt verden i 200 år. headtopics.com

Jeg forslår at vi viser hvor maktesløs denne tradisjonen er stilt overfor myndige borgere med respekt for vitenskap og argumenter. Et sted å begynne er Stortingets demokratihøringer.Hun bodde alene på den øde øya i 14 år. Så fikk hun besøk: – Det kunne jo ikke bli noe mer. Vi var jo fetter og kusine.

