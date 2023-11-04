Berlusconi'nin akrabaları, bunga-bunga partilerine katılan kadınlara ödeme yapmayı durdurdu

Silvio Berlusconi, 2003 yılındaki Oslo ziyareti sırasında fotoğraflanan her genç kadına, beryktet bunga-bunga partilerine katılan genç kadınlara binlerce euro ödedi. Ölümünden sonra akrabaları para akışını durdurdu. Eski başbakanın bunga-bunga partilerine katılan genç kadınlar, aylık 2500 euro çek alıyor. Bu miktar yaklaşık 30.000 krona denk geliyor. Berlusconi'ye göre, para, iddia edilen aşırı partilerle ilgili davalar sırasında kadınların itibarını lekelemek için bir tazminattı
. Berlusconi'nin villasındaki bunga-bunga partileri, uykulu İtalyan kasabası Arcore'u ünlü yaptı. Kendisi, bunun zarif akşam yemekleri olduğunu iddia etti. Şubat ayında, partilerde yaptıklarıyla ilgili yalan söylemek için insanları rüşvet vermekle suçlanan Berlusconi, altı yıl süren bir davadan beraat etti. Eski başbakan, 86 yaşında yaz aylarında öldü ve şimdi akrabaları para akışını durduruyor. Bazı kadınlar, Berlusconi'nin mülk imparatorluğuna dahil olan dairelerde yaşadı, ancak Corriere della Sera'ya göre bu da sona erecek
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