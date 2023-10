Ber sykehus i Gaza evakuere - de skal bombes

TILFLUKT: Nord på Gazastripen har det vært harde angrep hele helgen. På sykehuset har mange sivile søkt tilflukt. Foto delt fra Røde halvmåne, datert 29. oktober. Foto: Handout / Reuters / NTBIDF har beordret at Al-Quds-sykehuset i Gaza by skal evakueres umiddelbart fordi området skal bombes. Nå slår helseorganisasjonen Røde halvmåne alarm. De kan ikke evakuere.

oppgir også at det skal ha vært bombet rett ved sykehuset. Meldingene er ikke bekreftet, men Palestinsk Røde Halvmåne har publisert en video som skal være fra Al-Quds-sykehuset, og som stemmer over ens med bilder fra andre kilder i området.to force medical staff, displaced individuals, and patients to evacuate the hospital.

Verdens helseorganisasjon reagerer på evakueringsordren, og uttaler at en evakuering vil være umulig uten å sette pasientenes liv i fare. – Vi er dypt bekymret for trusselen mot Al-Quds-sykehuset, skriver WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus på Twitter. headtopics.com

Sykehuset har mottatt advarsler flere ganger den siste uken. Al Jazeera oppgir at de har tilgang til dronebilder fra området fra søndag. Det viser hundrevis av sivile som er samlet rundt sykehuset. Bildene viser også ambulanser og utrykningsberedskap ved sykehusets inngang.FN bekrefter at bomber traff tett på både Shifa-sykehuset og Al Quds-sykehuset i Gaza by den 28. og 29. oktober.

Det er ti sykehus som fortsatt fungerer i Gaza by. Tusenvis av pasienter og ansatte i tillegg til 117 000 internt fordrevne oppholder seg på sykehusene, skriver FN. FN har bedt alle parter om å beskytte sivile og sivil infrastruktur, helsearbeider, pasienter, helsefasiliteter og ambulanser og sivile som oppholder seg i disse fasilitetene.Etter flere uker uten forsyninger begynner befolkningen på Gaza å bli desperate. FN melder om at flere har brutt seg inn i varehus og distribusjonssentre og tatt hvetemel, hygieneprodukter og andre ting. headtopics.com

