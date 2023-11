Ber barneministeren stoppe adopsjoner: – Dette er jo skikkelig ille

Etter å ha reist til Madagaskar, fant VG ut at politiet krever bestikkelser for å gjøre jobben sin i adopsjonssakene og at myndighetene i landet innrømmer at det kan være feil i adopsjonspapirer.– Dette er jo skikkelig ille. Jeg mener at når vi får slike opplysninger så må vi umiddelbart stanse adopsjoner fra Madagaskar så ikke historien med lovbrudd og overgrep for adopterte gjentar seg, sier SVs Kathy Lie til VG.

– Det virker litt spesielt at det er VG som skal reise og finne ut det her, ikke myndighetene. Når vi fortsatt adopterer derfra, må vi være sikre på at alt er i orden. Vi kan ikke risikere at Norge er med og begår overgrep overfor barn og deres familier i andre land, sier Silje Hjemdal fra Frp.

GNI SEG I ØYNENE: Turid Kristensen (H) har blitt sjokkert over det som har kommet frem i VGs adopsjonsavsløringer det siste året.– Jeg har hatt litt vanskelig for å forstå at det har vært så galt som det som nå har blitt avslørt, at norske myndigheter åpenbart ikke har hatt kontroll, sier Kristensen.

– Det må nå gjøres mye mer for å sørge for at adopsjoner ettergås slik at vi ivaretar barnas rettigheter og følger de internasjonale reglene for adopsjon, fortsetter han.Norske myndigheter var sist på kontrollreise til Madagaskar i 2012, men har siden da flere ganger gitt ny godkjenning til å fortsette med adopsjoner derfra.

