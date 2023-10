Benny var elbil-motstander - så kjøpte han Tesla

Benny Christensen, tidligere journalist og bilekspert i Broom, var lenge en skikkelig elbil-motstander.

– Når du er født og oppvokst på bygda, med gammel Volvo og bensin i blodet, da blir steget til elbil langt, forteller Benny i Broompraten. Likevel: Elbil ble det til slutt for Benny. Han forteller mer om hvorfor Tesla ble det opplagte valget og ikke minst reaksjonene som haglet etter kjøpet.

– Men jeg må innrømme at elbil ikke gir samme kjørefølelsen som bilen vi kjører nå. Dette er noe helt annet, smiler Benny.Eller få med deg hele episoden under. Her forteller Benny mer om livet i dag, drapstrussel og hvorfor han sluttet i Broom: headtopics.com

Francis Ngannou Overrasket i natt:Det var knyttet enorme forventninger til nattas storkamp i boksing mellom tungvekterne Tyson Fury (35) og Francis Ngannou (37). Da sluttresultatet falt, var reaksjonene mange. Les mer ⮕

En helt ny måte å ta taxi på: – Rart at ikke andre flyplasser har dette systemetElbil, premium, maxitaxi, bensin eller diesel? Mange kofferter, ski, barnevogn eller rullestol? Selv farge på drosjen som skal kjøre deg er det mulig å velge. Alt til en fast pris, rett fra Oslo lufthavn og dit du skal. Les mer ⮕

– Jeg velger fotlenken fordi den minner om pappaDa Kaveh Tehranis far var liten og løp rundt i den store villnisshagen i Teheran i Iran, måtte han bruke fotlenke med bjeller så folk kunne høre hvor han var. Les mer ⮕

Anne-Cath. Vestly fikk holde på over 20 år for lenge, mener biograf:– Hun var dronningen av norsk barnelitteratur, og så ble hennes ettermæle fullstendig ødelagt. Les mer ⮕

Historien gjentar seg: Brønnpisserne«All ære til Gerhardsen, men la oss være ærlige, langt, langt der inne så er det en del av han som fryder seg over at ingen får til det han fikk til». Les mer ⮕