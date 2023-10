Benjamin Netanyahu: Under press: Slettet innlegg

I et innlegg på X/Twitter lørdag kveld, skrev Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han ikke mottok noen advarsler før Hamas-angrepet 7. oktober.. Han la samtidig skylda på etterretningsbyråene - særlig Aharon Haliva, den øverste lederen for det israelske forsvarets etterretning, og Ronen Bar, leder for sikkerhetstjenesten Shin Bet..

Det har skapt sterke reaksjoner - og søndag formiddag har han slettet innlegget, skriver den israelske avisa Haaretz.. Blant dem som reagerte, var tidligere utenriksminister Gabi Ashkenazi, som ba Netanyahu fjerne innlegget.. Også opposisjonsleder Yair Lapid skrev på X at den israelske statsministeren har «krysset en rød linje», og ba ham beklage..

