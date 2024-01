Bekymring for villaksen i Rogaland

Det begrunnes med flere påstander som ikke tåler møtet med fakta. Det er ingenting i tallene fra sentrale forskningsinstitusjoner som tilsier at villaksen i Rogaland trenger å reddes fra oppdrettsnæringen, skriver Krister Hoaas.For mindre enn 10 minutter sidenDette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad, lister Hallgeir Langeland og Kjetil Nilsen i Naturvernforbundet Rogaland opp flere årsaker til bekymringen for villaksen i de lakseførende vassdragene i Rogaland. Vi i havbruksnæringen deler bekymringen over at villaksen i likhet med mange andre arter sliter, men her som i andre debatter er det et blindspor å blande myter med fakt





