Bekymring for innskrenkning av retten til å protestere i Storbritannia

Storbritannia er ett av verdens eldste demokratier, men nå øker uroen for at grunnleggende rettigheter blir borte – ikke minst retten til å protestere. En pensjonist risikerer opptil to års fengsel etter at hun stilte opp utenfor en domstol med et skilt der juryen ble minnet om sin rett til å frikjenne tiltalte. En ingeniør er dømt til tre års fengsel etter å ha hengt opp et banner med slagordet «Just Stop Oil» fra ei bru.

Bare det å spasere langsomt nedover gaten som ledd i en protest, kan føre til pågripelse. Hundrevis av miljø- og klimaaktivister er blitt pågrepet i forbindelse med fredelige demonstrasjoner. Årsaken er lovendringer som ifølge eksperter innebærer en kraftig innskrenkning av retten til å protestere. Den konservative regjeringen argumenterer for at det er snakk om ytterliggående handlinger som skader økonomien og forstyrrer hverdagslivet. Andre er alvorlig bekymret for det britiske demokratie





