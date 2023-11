Bekrefter Graham Potter er kandidat til trenerjobben

Spørsmålet er om trenerjobben hos være naboer i Sverige er greia for Potter. Graham Potter, landslagstrener for det svenske laget? Ifølge generalsekretær i det svenske fotballforbundet kan dette være planen.

Ifølge engelsk media har Potter ymtet frempå at han ønsker seg trenerjobb på klubbnivå før sommeren, men med bakgrunn som trener for svenske Östersund har 48-åringen en naturlig link til Sverige.eller landslagstrener for Sverige? Ikke lett å velge.

