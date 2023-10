– Behandlingene blir ofte for avanserte og kostbare

, det er vanskelig som eier å vite når en skal si stopp, mener veterinær Jeanette Svendsen hos Trøgstad Dyreklinikk.– Vår klinikk er liten, vi har kun dagpasienter og tilbyr ingen døgnoppstalling. Ved behov henviser vi til større klinikker, da blir det informert om kostnaden ved dette.

– Om eier ikke har økonomisk evne, eller det av andre årsaker ikke er forsvarlig å gå videre med behandling, kan det ende med avliving. Vi har helt klart et ansvar i forhold til å informere eier best mulig, slik at rett avgjørelse blir tatt. Å avlive er siste utvei, men noen ganger det beste for dyret– Jeg føler at vi ofte distanserer oss litt fra realiteten.

– Dyr lever kort, men intenst. Det viktigste er at de har det bra, uansett hvor mange år det blir. En helhetsvurdering.– Mange forsikrer heldigvis kjæledyrene sine. Det kan gjøre hele forskjellen når uhellet er ute.Veterinær Jeanette Svendsen i Indre Østfold anbefaler å ta dyret til en årlig helsesjekk og vaksine:, sier Svendsen. headtopics.com

Samtidig har hun forståelse for at flere og flere sliter med økte kostnader. Til bekymrede dyreeiere har hun følgende råd: – Firstvet er et godt alternativ om en er bekymret for dyret. Da vil en kollega foreta videokonsultasjon og anbefale videre oppfølging. Under konsultasjonen vil man få vurdert om dyret trenger umiddelbart tilsyn, eller om det kan vente til neste dag. Ofte er det uroen og engstelsen hos dyreeieren som er verst.

«Spesielt for å synliggjøre brutaliteten i enkelte deler av veterinærbransjen. Hovedsakelig rundt kjedene og spesialistklinikkene»

