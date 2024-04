Behandlingen av hysjpengesaken mot Donald Trump starter som planlagt 15. april etter at den tidligere presidenten ikke fikk medhold i kravet om utsettelse. Trump krevde å få saken utsatt til høyesterett har behandlet spørsmålet om hvorvidt han har immunitet i en annen straffesak – knyttet til valgpåvirkning. Behandlingen av denne saken starter 25. april.

Dommer Juan Merchan i domstolen på Manhattan anser Trumps ønske om å få saken utsatt som utidig og slår fast at advokatene hans har hatt «utallige muligheter» til å ta opp spørsmålet om immunitet før de omsider gjorde det 7. mars. Tidspunktet «reiser virkelige spørsmål om oppriktigheten og den faktiske hensikten med begjæringen», skriver dommeren i den seks sider lange avgjørelsen. Trumps advokat, Todd Blanche, har ikke ønsket å kommentere avgjørelsen overfor nyhetsbyrået A

