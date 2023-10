Begravelse for den savnede gutten Torjus

Gutten som forrige tirsdag ble funnet død etter en omfattende leteaksjon nord for Vigeland, blir torsdag stedt til hvile fraDet er solgløtt og kjølig høstvær i den lille sørlandsbyen vest for Kristiansand. På prestegården over fylkesveien vaier flagget på halv stang.– Vi vil i takknemlighet minnes Torjus, denne gutten som vi fikk så nær og som berørte så mange av oss. Og som vi alle håpet skulle komme hjem igjen.

Også sorgtyngede besteforeldre, onkler, tanter og søskenbarn reiser seg og fremfører bevegede hilsener og dikt til Torjus. De takker for gode minner.Elever og ansatte ved Årnes skole omtaler Torjus som en herlig gutt med godt hjerte, smilende og kjempesnill. Klassekamerater reiser seg i kirken.Den lille, hvite kisten foran alteret er pyntet med en båredekorasjon i høstfarger. Et hjerte i røde roser er en siste hilsen fra mor, far og de tre storesøstrene.

Gruppen Stavangerkameratene, med Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Glenn Lyse og Ole Alexander Mæland fremfører «Bare så du vett det».Pastor Jim Foss forteller at lillebroren i søskenflokken på fire var en gutt med mye liv og god energi. En pratsom, danseglad kar som alltid hadde et smil til andre. headtopics.com

Pastoren forteller at Torjus likte godt å være i naturen. Han var glad i å bade og stolt over å ha tatt en laks på 3,7 kilo. Hans første jakttur var i bæremeisen.Det var nettopp på jakt nord for Vigeland at syvåringen kom bort fra familien.

– Og han fant eneste rette plassen i heia for å søke ly. Det var ingen andre, bedre steder enn steinhella der han ble funnet, fremholdt Fedog. Letingen pågikk døgnet rundt. Over tusen frivillige meldte seg til innsats og ble satt inn i manngard, etter at sporhunder hadde gjennomsøkt terrenget. headtopics.com

