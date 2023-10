Bedre resultat enn ventet for Kongsberg Gruppen

Resultatet stiger med 200 millioner kroner fra tilsvarende kvartal i fjor, og er omtrent 150 millioner bedre enn analytikerne hadde ventet.

– Vi fortsatte veksten og leverte nær 10 milliarder kroner i driftsinntekter og et driftsresultat på 1,3 milliarder kroner i kvartalet, sier Kongsberg-direktør Geir Håøy.Etter at Russland invaderte Ukraina har flere land varslet økte forsvarsbudsjetter.

Våpen- og teknologiselskapet melder om god vekst i alle forretningsområder sammenlignet med samme periode i fjor. Ordreinngangen var på 11,3 milliarder kroner og ordrereserven økte til 69,2 milliarder kroner. headtopics.com

Ifølge HHåøy er det en rekordhøy ordrereserve, og han sier at selskapet ser betydelige muligheter fremover som gjør at ordrereserven vil kunne vokse ytterligere.I forsvarsområdet drives veksten av spesielt missiler og våpenstasjoner, mens den maritime delen hadde økt aktivitet både i nybyggings- og ettermarkedet.

