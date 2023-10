Bedre enn ventet for Equinor – langt under rekordresultatet i fjor

– Equinor leverte sterke resultater og kontantstrøm i et kvartal påvirket av betydelig lavere gasspriser enn i fjor. God drift bidro til høy oljeproduksjon fra Johan Sverdrup og vår internasjonale portefølje, sier konsernsjef Anders Opedal.

Totalt har Equinor levert to millioner fat olje per dag i tredje kvartal. Det er en 12 prosents økning, rapporter de i meldingen. Tillatelsen til å bygge ut Rosebank-feltet, 130 kilometer nordvest for Shetlandsøyene i Storbritannia, er også i boks. Equinor ferdigstilte fem letebrønner til havs, med to drivverdige funn. Totalt pågikk det boring i 12 brønner.

Også kraftproduksjonen fra fornybare kilder har vært god. Selskapet leverte 370 gigawatt fra sine anlegg - nærmere 30 prosents økning fra samme periode i fjor. Økningen kom i hovedsak fra høyere produksjon fra britiske vindparker og fornybaranlegg i Polen.Energiselskapet skriver at de har hatt god strategisk fremgang på denne fronten. Blant annet har Dogger Bank A-havvindfilet startet kraftproduksjon, og leverer nå til det britiske kraftnettet. headtopics.com

Medregnet gasskraftproduksjonen i Storbritannia var samlet kraftproduksjon på 883 gigawatt dette kvartalet.

